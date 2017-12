Mendonça é reeleito para o comando da TV Cultura

Em meio a todo esse furacão de impeachment or not impeachment que assalta a atenção das pessoas para novelas, shows, futebol, etc e etc, houve eleição para novo mandato na Fundação Padre Anchieta e eu nem fiquei sabendo.

Pudera. Não houve candidatura alguma a se opor à reeleição de Marcos Mendonça, que segue no posto e inicia assim seu terceiro período no comando da Fundação que rege a TV e as rádios Cultura, além do canal Rá-Tim-Bum e Univesp TV.

Mendonça foi ratificado no cargo em reunião na manhã desta segunda-feira, por 42 dos 43 membros do Conselho Curador. O Conselho Curador, sim, mudará de mãos. Belisário Franca já havia manifestado a perspectiva de deixar o posto, o que acontece, na prática, em 13 de junho, quando se inicia o novo mandato de Mendonça e o do novo presidente do Conselho, o sociólogo Augusto Rodrigues, eleito por unanimidade. Contra Mendonça, houve um único voto em branco.

O sociólogo Augusto Rodrigues foi diretor da CPFL Energia, além de vice-presidente do Comitê Brasileiro do Pacto Global, da ONU, e integrante do Conselho do Instituto Ethos. É atualmente membro do Conselho Consultivo da Fundação Osesp e do Conselho Curador da Fundação Padre Anchieta.