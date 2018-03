‘Master Chef Brasil 2’ já soma 5 horas a mais que a 1ª temporada

Um levantamento realizado a pedido da coluna pela Controle da Concorrência, empresa que monitora inserções publicitárias para o mercado de agências e anunciantes na TV, aponta que o Master Chef Brasil 2 já soma, até o seu 9.º episódio, cinco horas a mais que os nove episódios iniciais da 1.ª temporada.

Descontando os intervalos comerciais, o conteúdo inédito de todos os capítulos já vistos soma 15 horas, 32 minutos e 55 segundos agora, ante 13 horas, 4 minutos e 7 segundos da 1.ª safra. O total de intervalos alcança agora 2 horas, 39 minutos e 21 segundos, diante de 1 hora, 59 minutos e 57 segundos de breaks vistos nos nove episódios da 1.ª temporada. Juntando intervalo e conteúdo inédito, são 18 horas, 12 minutos e 26 segundos na atual safra, ante 15 horas, 4 minutos e 4 segundos na 1.ª temporada.

Mas a safra atual tem mais um tecido adiposo contribuindo com o número de horas a mais: a tal prévia exibida a cada terça, antes do início de cada programa, coisa que a Band não fez na 1.ª temporada. Só esses trechos, em que são recapitulados os principais passos da terça anterior, somam 1 hora e 59 minutos, o que supera cinco horas de programa a mais que o espaço ocupado pela 1ª temporada.

Programa de TV mais comentado no Twitter desde a sua estreia, o Master Chef Brasil 2 bateu nesta terça, 14, mais um recorde de audiência, colocando a Band na vice-liderança durante sua exibição, com 7,5 pontos na Grande São Paulo. O programa acaba em 8 de setembro, totalizando 17 episódios. É o mesmo número de capítulos da 1.ª safra, agora superinflados.

Prepara. Apostas da nova temporada de Malhação, no ar a partir de agosto, na Globo, Vitor Novello e Marina Moschen se preparam com o argentino Eduardo Milewicz. O casal dá vida a Luciana e Luan, recém-chegado ao colégio Leal Brazil, fictícia instituição pública de ensino que é referência no País e agora ocupa o cenário da história de Emanuel Jacobina.

(foto de JOÃO COTTA/DIVULGAÇÃO)

53 demitidos soma a lista de funcionários dispensados pela Fundação Padre Anchieta, ontem. O corte atingiu vários programas da TV Cultura, inclusive Viola, Minha Viola e Provocações, extintos com as mortes de Inezita Barroso e Antonio Abujamra.

O Emmy Awards 2015 terá sua lista de indicados anunciada hoje, com transmissão ao vivo pelo site da Warner Channel, a partir de 12h30: http://www.warnerchannel.com/br/emmyawards2015/

A MTV Brasil avisa que estão abertas as inscrições para os candidatos à 2ª temporada do Are You The One?, por meio de seu site. A estreia, no ar, será em janeiro.

Lázaro Ramos será repórter por um dia hoje, cobrindo os bastidores do lançamento da 30ª edição da campanha Criança Esperança. O evento começa com debate mediado por Pedro Bial sobre os 25 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Eu não sou homem de dar a ré (…) A baliza é diabólica. É tipo a redação do vestibular”

Rafael Cortez NA SÉRIE ‘DIRIGE, RAFA’, HOJE, ÀS 20H30, NO CANAL COMEDY CENTRAL