Markun assume com apoio interno

Plebiscito promovido ontem entre os funcionários da TV Cultura apontou que Paulo Markun tem 74,8% dos votos para assumir a presidência da Fundação Padre Anchieta.

Vá lá, ele é candidato único. Mas os funcionários, afinal, tinham a opção da abstenção.

O patamar indica que Markun não tem apenas o apoio do governador José Serra, mas também do pessoal da casa.

Na validade do resultado oficial, os votos do plebiscito vão se reverter em apenas 1 voto, visto que os funcionários têm 1 representante no Conselho da Fundação Padre Anchieta, responsável pela eleição. Que, aliás,ocorre nesta segunda-feira.

A posse está agendada para 12 de junho.