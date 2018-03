Mario Sérgio Conti deixa o Roda Viva

No comando da Fundação Padre Anchieta há menos de dois meses, Marcos Mendonça continua a remexer em tudo o que está a seu alcance. Agora, pediu a troca de mediador do Roda Viva, de Mario Sérgio Conti para Augusto Nunes, que já foi mediador do Roda em outros tempos.

É uma pena. Conti conduz o programa de forma equilibrada, abrindo espaço para que todos os entrevistadores se manifestem e estimulando o mínimo de divergências que ainda resta a um programa como o Roda Viva, que já teve dias muito mais gloriosos.

Na próxima segunda, quando os entrevistados serão os idealizadores do Mídia Ninja, grupo que vem movimentando o noticiário padrão em torno das manifestações populares, Conti ainda estará presente.