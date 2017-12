Marcelo Adnet estreia domingo no Fantástico

De que vale ter um Marcelo Adnet para restringi-lo a um seriado?

Autor de vários esquetes de humor sobre futebol nos seus tempos de MTV, e estão todos lá no Youtube, Adnet enfim estreia na Globo como protagonista de cenas criadas por ele mesmo.

O rapaz chega neste domingo ao Fantástico para driblar a bola que cabe ao riso durante a Copa das Confederações.

Fará piadas em torno das seleções, dos jogos e de outras curiosidades sobre o campeonato. E será devidamente recebido no estúdio por Zeca Camargo e Renata Ceribelli.

Já que o fim do Dentista Mascarado é certo, pra que esperar que um programa acabe para inaugurar outro espaço a alguém que demorou três anos para dizer “sim” à Globo?

A ideia é que isso funcione como uma experiência para aproveitar Adnet no mesmo papel durante a Copa do Mundo, no ano que vem.