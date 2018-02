Marcello Novaes e Alexandre Borges em versão pós Divino

Crédito: Zé Paulo Cardeal/Divulgação



Marcello Novaes se livrou das madeixas de Max.

Mas Alexandre Borges, sempre muito bem cotado entre a plateia feminina, ainda esbanja os fios grisalhos no comprimento que consagrou seu Cadinho em Avenida Brasil.

Os dois deram o ar da graça na 34ª edição do Profissionais do Ano, prêmio da Rede Globo ao mercado publicitário, que aconteceu ontem, em São Paulo.

E TV, por enquanto, não faz parte dos planos de nenhum dos dois.

Borges segue sua saga no teatro, com recitais do Poema Bar e apresentações da peça Eu Te Amo, de Arnaldo Jabor