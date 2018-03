Mancha e Fiel trocam de arquibancada pela Record

A Record vai botar mãe de Mancha Verde no meio da torcida da Gabiões da Fiel. E vice-versa.

Esse é o mote de um dos casos da nova temporada do reality show “Troca de Família”. E promete ser o mais controverso das três safras já produzidas pela emissora.

Eis a sinopse fornecida pela Record:

Duas famílias apaixonadas por futebol, de torcidas diferentes toparam o desafio de conviver com os seus rivais.

Ana Paula é fanática pelo Corinthians e dedicada à Gaviões da Fiel. Há 12 anos mora com Herbert, que é o presidente da Gaviões; e ela – a secretária na sede da torcida. O casal cria a filha do primeiro casamento

de Ana Paula, Jheniffer, e os dois filhos de Herbert: Gabriela e Leonardo. Todos são apaixonados pelo Corinthians. A família respira preto e branco.

Linda, a matriarca da família Mancha Verde, é doceira e apaixonada pelo Palmeiras. É casada há 11 anos com Marco e tem três filhos: Grazielle, filha do seu primeiro casamento, Amanda e Marcos, de 8 e 4 anos, da união atual. A família toda idolatra o Verdão. Marco foi um dos fundadores e hoje é diretor de patrimônio da Mancha Verde. Os dois, Linda e Marco, são figuras conhecidíssimas na torcida. A família mora em Mairiporã e, mesmo assim, não perde um jogo e nem os ensaios da escola de samba.

A troca já está rolando na prática, digo, é tempo de gravar a cena. A estréia, no ar, está prometida para janeiro.