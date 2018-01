‘Malhação Sonhos’ e ‘Zoo da Zu’ são finalistas ao Emmy Kids

Duas produções brasileiras estão na lista de finalistas à 4ª edição do International Emmy Kids.

Os indicados foram indicados hoje, véspera do início da MIPJr., em Cannes, feira de audiovisual infantil que antecede a MIPCom

Zoo da Zu, produção da Boutique Filmes exibida no Brasil pelo Discovery Kids, concorre na categoria pré-escolar com uma produção do Reino Unido, outra do Japão e com Lazy Tow, produção de alto investimento da Islândia, que também já circulou na tela do Discovery Kids por aqui.

Já na categoria séries, temos Malhação Sonhos, temporada passada de Malhação, alvo de boa audiência para a Globo, concorrendo com uma produção australiana, outra holandesa e uma terceira, da Itália (RAI). A série foi traduzida para o inglês como Young Hearts.

Thiago Mello, hoje dono de sua produtora, a Boutique Filmes, de certa forma já foi finalista ao Emmy Kids, em sua 1ª edição, por Julie e os Fantasmas, quando pertencia aos quadros de executivos da Mixer, responsável por aquela produção. Aliás, Julie saiu vencedora da estatueta e foi o 1º Emmy Kids faturado por uma produção brasileira. Hoje, a Boutique produz a primeira série da Netflix no Brasil, 3%, para 2016, com João Miguel e Bianca Comparato nos papéis centrais.

Sobre Malhação Sonhos, convém dar os devidos créditos a Rosane Svarman e Paulo Halm, que agora assinam a primeira novela de formato convencional (de segunda a sábado): Totalmente Demais, a próxima das 7 na Globo, para a vaga de I Love Paraisópolis.

O resultado do Emmy Kids sai em abril.