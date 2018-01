Loura versus louras: Ana Hickmann x Ana Maria Braga e Xuxa

A Record está se achando e tem lá seus motivos.

O programa “Hoje em Dia”, pilotado pelo trio Britto Júnior, Ana Hickmann e Edu Guedes, empatou com a Globo em sua edição de hoje, segundo a prévia instantânea do Ibope em São Paulo

Foram 8 pontos para a Globo e 8 pontos para a Record entre 9h00 e 12h00.

Calçada nisso, e a par da pressão que os programas de Ana Maria Braga e Xuxa têm sofrido da direção da Globo para melhorar suas performances em audiência, a Record estréia nesta segunda-feira um novo cenário para o “Hoje em Dia” e antecipa seu início em meia hora.

O programa irá ao ar entre 8h30 e 12h00, justamente para concorrer com uma fatia maior da revista de Ana Maria Braga, ex-estrela de Edir Macedo.

Do lado contrário, Britto Jr., ex-Globo, comemora a zebra lá da Barra Funda.