Lost, no papel

Na trilha de “Lost”, o seriado aqui exibido pelo canal AXN, a Prestígio Editorial lança mais um derivado da história. É “Lost _ Identidade Secreta”, o segundo livro oriundo da série. Assim como o primeiro, traz à tona um personagem desenvolvido especialmente para a publicação. Quem entra em cena agora é Dexter, estudante de psicologia, novo sobrevivente do vôo 815, da Oceanic Air.

A contracapa vende o enredo básico: “48 sobrevientes de um acidente de avião ficam perdidos em uma ilha remota no sul do Pacífico. Um lugar que esconde segredos e perigos que milhões de espectadores em 140 países estão descobrindo.”

E a cereja que o livro promete botar no bolo: “Em ‘Identidade Secreta’, Dexter está vivendo duas vidas… quando seu segredo é descoberto, ele embarca em um vôo para voltar à sua terra natal, mas ao se ver perdido em uma ilha, é obrigado a se reiventar mais uma vez. Por ser um ‘perito’ em disfarces, ele descobre segredos mortais dos outros sobreviventes.”

Ahá. São 159 pagininhas, jogo rápido para aficionados pela série. A autoria do livro é de Cathy Hapka, moça que vive de fazer livros adaptados para a TV e o cinema, agora nadando na contramão.