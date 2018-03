Juiz libera crianças no Bom Dia & Cia.

As crianças que apresentam o Bom Dia & Cia. no SBT, Ana Júlia e Matheus Ueta, voltam a comandar o programa na próxima segunda-feira.

Após muita negociação e uma série de compromissos assumidos pela TV de Silvio Santos, o juiz auxiliar da Infância e Juventude do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, Flavio Bretas Soares, concedeu alvará para que os pequenos retomem o trabalho.

Segundo o SBT, o juiz teve todos os elementos para comprovar que a dupla não trabalhava ao vivo das 9h às 13h30, horário em que o programa fica no ar, de segunda a sexta, mas apenas até 11h15, quando seguem rumo à escola.

O Estado também havia questionado a emissora a respeito dessa carga horário, mas, enquanto o caso esteve pendente na Justiça, a emissora não quis se pronunciar.

Matheus e Ana Júlia ficam no ar das 9h às 13h30, mas só se mantêm no estúdio até 11h15. As aparições dos dois nas quase duas últimas horas de programa são de cenas previamente gravadas. Como o programa é mais abastecido por animações do que pela presença da dupla na tela, sobra tempo, entre um desenho e outro, para gravar as sequências dos dois exibidas após as 11h15.

Em razão da boa audiência alcançada durante o período em que Silvia Abravanel esteve no comando da atração, o SBT resolveu mantê-la ao lado da dupla mirim, até como fator capaz de gerar mais identificação com as mães que acabam sendo arrastadas para a frente da TV pelos filhos.