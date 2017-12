Jogo dobra audiência da Globo e dá vice-liderança à Band

Foto: ALEX SILVA/ESTADAO

Nem com abertura de Copa no Brasil a Globo voltou a marcar 40 pontos no Ibope da Grande São Paulo, mas os 35,1 pontos alcançados hoje, durante a partida inaugural, entre Brasil e Croácia, deu à emissora sua melhor audiência desde o fim da novela Amor à Vida, cujo capítulo final registrou 44 pontos.

35,1 pontos para a Globo, atualmente, na faixa das 17h01 às 18h54, representa no mínimo o dobro da audiência que o horário tem alcançado.

A Band fez 9,1 pontos, o que lhe deu folgada vice-liderança, com pico de 10 pontos, sem perder como referência que falamos de Grande São Paulo.

O total de aparelhos ligados durante o jogo chegou 59,5%. Desse universo, 60% sintonizavam a Globo, o que mostra que Galvão Bueno & Cia. com todas as queixas que possa receber, ainda domina com maestria a preferência nacional.

A Band foi sintonizada por 15,3% do total de aparelhos ligados.

A Record teve um mísero ponto no horário e o SBT chegou a 2 pontos.

Os números correspondem à audiência instantânea, um balanço preliminar de números que só serão consolidados amanhã, o que pode gerar a oscilação de até 1 ou 2 pontos para as plateias mais numerosas – no caso, aqui, isso se restringe a Globo e Band, já que as demais oscilarão alguns decimais, e olhe lá.

Até em função dos decimais que oscilam entre as preliminares da medição do Ibope e seu balanço consolidado ao fim do dia, não é possível mensurar ainda hoje a média dos canais pagos, mas é certo que o mundial também tenha multiplicado as plateias do SporTV, da ESPN Brasil e da Fox Sports.

Durante a cerimônia de abertura, a Globo teve 28,8 pontos e a Band, 8,3 pontos. Naquela altura, a Record ainda tinha 2,7 pontos, mesma média do SBT.

Ah, sim: Cada ponto equivale a 65 mil domicílios na Grande São Paulo, nas contas do Ibope.