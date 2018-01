Jô Soares está internado por infecção pulmonar

Jô Soares está internado desde a noite de sexta no Hospital Sírio Libanês, EM São Paulo. Segundo boletim médico do hospital, o diagnóstico é uma infecção pulmonar, que vem sendo tratada com antibióticos e deve resultar em alta médica nos próximos dias.

Em razão da saúde do gordo, o ‘Programa do Jô’, normalmente gravado às segundas e terças, viverá esta semana de reprises, a começar pelo tributo a Ariano Suassuna, morto na última semana, que terá lá revista sua conversa de 2007, quando completou 80 anos.

