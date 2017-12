Jô renova com a Globo e desmente fim do programa

Foto: Zé Paulo Cardeal/Divulgação



Jô Soares contou no ar, no programa desta sexta-feira, dia 19, que renovou contrato com a Globo por dois anos e que continuará entrevistando anônimos e conhecidos de segunda a sexta, em 2015, com apoio musical e presença da plateia. Informou que reformulações virão, o que é normal após 15 anos, mas botou fim aos boatos de que seu talk show perderia plateia e dias da semana no ano que vem. Eis a íntegra do recado:

“Não foi um ano fácil. 2014 foi o ano que levou o meu querido parceiro e amigo, Mas Nunes, o ano em que uma pneumonia me levou para o hospital e o ano em que eu vivi o pesadelo de todo pai, que é a dor de perder um filho.

Além disso tudo, eu tô aqui inteiro e renovado, pronto pra enfrentar os desafios de 2015. Segundo os boatos, aqueles boatos que também me mataram e me mataram até depois de morto, o Programa do Jô iria parar. Não é verdade. Eu acabo de renovar contrato com a Globo por mais dois anos, pra seguir com o Programa do Jô, o programa deve passar sim por algumas reformulações, como é normal acontecer numa programação, depois de 15 anos, mas vamos continuar entrevistando, como sempre, de segunda a sexta-feira, os personagens do povo brasileiro, conhecidos e anônimos, que ajudam a construir a nossa história contemporânea, sempre com apoio musical, com as meninas do Jô e com o calor da plateia, que são vocês. E, claro, claro, sempre com a participação de vocês em casa. Tudo isso junto é que é a razão do nosso sucesso e a minha razão de ser. Já foram quase 14 mil entrevistas e, olha, a gente tá só começando.”

