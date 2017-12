Liberado por hospital, Jô já está em casa

Jô Soares acaba de chegar em casa.

Internado há três semanas no Hospital Sírio Libanês em razão de uma pneumonia, o apresentador está bem, segundo seus fiéis escudeiros, Willem Van Weerelt e Anne Porlan, diretor e chefe da produção de Jornalismo do apresentador, com quem estive conversando nos últimos dias.

Ainda hoje, uma onda de boatos atribuiu estado de saúde catastrófico ao apresentador, o que teria motivado visita urgente de Drauzio Varela.

No caso do médico, ele dá expediente no mesmo hospital onde está Jô, que efetivamente é paciente seu. Drauzio vem acompanhando pessoalmente o caso de Jô desde a sua internação, a princípio tratada como uma infecção pulmonar.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Falei com ele agorinha, ele está ótimo e, se bem o conheço, ainda vai fazer muita piada sobre esses boatos”, contou-me Anne Porlan, há pouco. “Ele ainda disse: ‘já estão me matando de novo?'”.

A Globo ainda não definiu sua volta às gravações, mas, de volta ao seu apartamento, em Higienópolis, ele já trabalha em novas ideias.

Na foto acima, clique de Zé Paulo Cardeal/Divulgação, Jô aparece em uma das últimas entrevistas antes da internação, ao lado de Sophie Charlotte.