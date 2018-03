Isa TKM terá segunda parte, socorro!

Febre febre febre!

Prestes a chegar ao fim na Nick, a novelita “Isa TKM”, sucesso entre meninas de 7 a 13, senão mais, terá uma segunda parte.

Mais 120 capítulos estão por vir, com estreia prevista para março próximo. O elenco, queridinho da audiência, será o mesmo. As gravações serão na Colômbia, em parceria com a produtora Telest.

“Isa TK+”, ou “Isa te quiero más”, é o título que batiza a nova safra.

Enquanto isso, canais abertos brasileiros disputam a compra da produção para exibi-la aos não-pagantes de TV.