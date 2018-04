Íris Abravanel fará merchan em causa própria

E não é que a dona Íris, mulher do seu Silvio, vai participar de “Vende-se Um Véu de Noiva”, novela de Janete Clair, adaptada por ela mesma?

Não bastasse o fato de termos na mesma personagem as funções de autora, primeira-dama e atriz, Íris acumulará, na ocasião, o papel de merchandete em causa própria: entrará em cena para contracenar com uma vendedora de produtos Jequiti (papel de Anastácia Custódio), empresa de cosméticos do Grupo Silvio Santos.

É o que se chama de uma mulher multitarefas.