“Insensato Coração” repete teto de 41 pontos no Ibope

ESTEVAM AVELLAR/DIVULGAÇÃO



Par rápido. Tarcísio e Glória se casaram numa semana e ele “morreu” na outra

O enterro do Tarcisão em Insensato Coração, com Glória Pires de viúva e Gabriel Braga Nunes quase se esquecendo que tem de bancar o bom moço ao lado da nova esposa, bateu nos 41 pontos de média no Ibope e 64% de share (participação da Globo entre o total de televisores ligados) na Grande São Paulo.

Foi no capítulo de ontem, e foi a quarta vez que a novela de Gilberto Braga e Ricardo Linhares chega aos 41 de média em São Paulo, onde cada ponto vale 58,2 mil domicílios com TV.