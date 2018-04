Ih, esqueci de avisar: estou em férias, uhu!

Após vários dias de ausência, e já vou me desculpando pela falta de frequência que às vezes me acomete aqui na web, dado o volume que tantas vezes me consome no impresso, mas esqueci de dizer que o blog entra em recesso porque esta signatária que vos fala está em férias.

Como a TV segue ligada, nem sempre na própria TV, que minha filha e meu marido agora se “exercitam” jogando Wii no televisor central da casa, às vezes me pego trabalhando com lazer, digo, comentando cenas sem querer. É vício, sim, se bem que o zapping só sossega quando a oportunidade pelo ócio se apresenta, amém.

Volto em fevereiro, quando Passione estará para derramar sua última gota de sangue já em Portugal e quando o assunto noveleiro for a próxima do Gilberto Braga com Ricardo Linhares, Insensato Coração.

Melhor falar da ficção do que da falsa realidade mais aclamada do País, o Big Brother Brasil, né mesmo?

Como diz o Boni, pai do diretor daquela casa e mentor da rede que a abriga e patrocina, já que ninguém é completamente natural diante de uma câmera, se for para criar um texto, eu fico com o do Gilberto e do Linhares. O outro script, aquele do chamado “reality”, já me exauriu.

Inté mais.