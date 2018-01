Ibope Media libera dados inéditos na web

Oito dos dez programas mais vistos na TV paga na semana de 14 a 20 de setembro, após as 20h, são do Cartoon Network. Os outros dois também são infantis, do Discovery Kids. O Ibope Media começou a divulgar ontem, por meio de seu site, um ranking semanal dos 10 programas mais vistos da TV paga, além da média semanal das cinco emissoras de TV aberta presentes no Painel Nacional de TV (PNT), entre outros dados antes fechados a sete chaves. É uma iniciativa inédita, atrelada à chegada da concorrência: nesta quinta, dia 1º, o Gfk, instituto alemão, promete entregar os primeiros dados de sua medição de audiência de TV no Brasil. Eis o link do Ibope: http:// www.ibopemedia.com/ranking-semanal-painel-nacional-de-televisao/

Abaixo, o Top 20 da TV aberta e o Top 10 da TV paga da primeira semana de 7 a 14 de setembro, na média de cada programa no Painel Nacional de TV (PNT). O levantamento considera número de indivíduos, e não de domicílios, apenas na faixa de 18 a 49 anos e da programação após as 20h.

1. Novela III (Globo – I love Paraisópolis)

2. Novela II (Globo – A Regra do Jogo)

3. Jornal Nacional (Globo)

4. Fantástico (Globo)

5. Futebol (quarta) (Globo)

6. Novela (Record, Os Dez Mandamentos)

7. Zorra (Globo)

8. Jornal da Record (Record)

9. Novela Noite 2 (SBT, Carrossel)

10. Novela Noite 1 (SBT, Cúmplices de um Resgate)

11. Roda Roda Jequiti (SBT)

12. Programa do Ratinho ()SBT)

13. Gugu (Record)

14. Bake Off Brasil (SBT)

15. Esquadrão da Moda (SBT)

16. Programa da Sabrina (Record)

17. Pânico na Band (Band)

18. Masterchef A Prévia (Band)

19. Mil e Uma Noites (Band)

20. Futebol noturno (Band)

NA TV PAGA

1. Os Jovens Titãs (not) (Cartoon Network)

2. Show da Luna (not.) (Discovery Kids)

3. Apenas um Show (not) (Cartoon Network)

4. Ursos sem Curs. (Not) (Cartoon Network)

5. Peppa (not.) (Discovery Kids)

6. Titio Avô (not.) (Cartoon Network)

7. Clarêncio Otimista (not) (Cartoon Network)

8. Clarêncio Otimista (not SB 1) (Cartoon Network)

9. Os Jovens Titãs (not. SB 1) (Cartoon Network)

10. Apenas Um Show (not. SB 1) (Cartoon Network)