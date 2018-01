Debate na Record rende 17 pontos de ibope

A Record fez 17 pontos de média com o debate encerrado há pouco entre Lula e Alckmin. Supera o placar do horário na TV de Edir Macedo, que costuma ser de 10 pontos, e a soma obtida pela Bandeirantes (16 pontos) e pelo SBT (11) com o mesmo cardápio.

O placar da Record ainda pode sofrer alterações até amanhã, quando o Ibope soma os dados da audiência preliminar (esta que aqui informamos, aferida instantaneamente) com os dados coletados via rádio-freqüência ao fim do dia. Normalmente, a audiência consolidada oscila entre 1 e 2 pontos em relação à audiência on line.

E, de novo, o tom rouge prevaleceu nas gravatas dos candidatos. Faz parte do figurino recomendado por experts em marketing. Se alguém não lembra, Alckmin tentou fugir à regra no debate da Band: ostentava lá gravata amarela.