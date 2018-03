House, último episódio da 2ª temporada

Vai ao ar na próxima quinta-feira, dia 21, às 23 horas, pelo canal Universal, o último episódio da segunda temporada de “House”, mais uma das tantas séries que explora o ambiente hospitalar e seus dramas.

Em “No Reason”, Dr. House e sua equipe trabalham no diagnóstico de um homem que apresenta a língua inchada e febre alta. Inesperadamente, o marido de uma ex-paciente invade o escritório de House e atira nele.

Tcharammmm.

Ao acordar, House descobre que o homem que tentou matá-lo foi baleado pela segurança do hospital e ironicamente divide o mesmo quarto no hospital.

Ao ser questionado sobre o motivo do atentado, o homem revela que durante o tratamento de sua esposa, House contou a ela que estava sendo traída e portanto ele queria se vingar.

Isto é seriado americano.