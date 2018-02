Homens superam mulheres na pirataria de TV

Os homens superaram as mulheres, líderes no ano passado, na pirataria de sinal de TV paga.

De 2014 para 2015, as mulheres, que respondiam por 12% da base clandestina, são agora 8% dela, enquanto os homens, que ocupavam 11% desse bolo, agora tomam 16% dele.

Uma das explicação empírica para o fato, para não dizer chutômetra, estaria no fato de os homens, que por machismo se sentem mais compelidos a assumir o papel de provedor, partirem para a ignorância com mais ímpeto no contexto da crise econômica. Sem condições de prover a TV paga, eles então estariam mais tentados a tropeçar na clandestinidade.

A base total de assinantes piratas de TV cresceu 8,6% de 2014 para cá – se no ano passado os clandestinos representavam 18,4% do total de clientes, hoje eles são 18,8%.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O cálculo é feito por meio de estudo bancado pela Associação Brasileira de Televisão por Assinatura, (ABTA), e foi anunciado pelo setor nesta terça, primeiro dia do congresso e feira anual do setor.

A fatia de 18,8% representa 4.553.136 assinantes e daria à base um total de mais de 24 milhões de clientes.

Descontando os clandestinos, o setor não chega a 20 milhões de pagantes. De 2014 para cá, a base oficial cresceu menos que a base pirata, com apenas 6,1% de avanço.

Em penetração porcentual, contabilizando piratas e não piratas, o Brasil tem hoje 35,2% de pessoas contempladas pelo sinal da TV por assinatura. Parte dessa turma, não custa lembrar, assina um pacote basiquinho apenas para ter acesso a um sinal melhor. Essa parcela tem grande chance de se desfazer do negócio com a chegada do sinal digital a todos os lares, o que deve ocorrer num prazo de um ano, pouco mais que isso.

A pirataria cresceu mais nas classes D e E (de 16 para 19%) de agosto de 2014 para agosto atual

Na classe A, houve decréscimo (de 8 para 7%), como na classe B (de 10 para 7%). A classe C se mantém nos índices de 13%.