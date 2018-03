Hebinha grava chamada na RedeTV!

Hebe ainda não pode, nem deve, voltar a fazer programa na TV, mas, inquieta que é, ainda em recuperação pela cirurgia realizada há menos de um mês para extrair um tumor do intestino, resolveu gravar uma chamada para anunciar a reprise da edição de hoje, na RedeTV!

A loira agradeceu muito pelas mensagens, flores e energia recebidas por sua melhora. Deu todos os vivas à equipe médica que cuidou dela no Einstein, Dr. Macedo (Antonio Luiz de Vasconcelos Macedo), Dr. Dante (Dante Senra), Dr. Sergio (Sergio Daniel Simon) e, bem ao modo Hebe, “aquelas enfermeirinhas que não sabiam o que fazer por mim”.