Hebe admite overdose de parabéns

“Faz dois meses que estão comemorando meus 80 anos, não aguento mais”.

A Hebe é quem disse, ontem, durante a gravação de seu programa, no SBT.

A plateia não se acanhou e foi logo puxando mais um coro de “parabéns”.

Ao que ela, ao fim, emendou que aquilo era para Zezé Di Camargo e Luciano, que lá estavam como alvo de uma edição especial, tributo pelos 18 anos de carreira da dupla.

Outros diálogos que merecem registro da ocasião:

De Zezé para Hebe:

_ Sabe que eu acho você e a Susana Vieira tão parecidas!”

Hebe faz cara de interrogação, duvida do paralelo.

Zezé tenta cosertar:

_ Não, eu digo no astral”

_ Ah, no astral pode até ser – responde a loira.

Nota do blog: É sabido e notório o que Hebinha pensa sobre senhoras com mais de 60 anos que acreditam em casamento por amor com mocinhos bem mais jovens.

Corta.

Hebe comenta (pra não dizer que debocha) sobre determinada senhora, uma das amigas que prestou homenagem à dupla cantando “É o Amor” em cena pré-gravada para o programa:

_ Parece a dona do karaokê.

Luciano informa:

_ É minha sogra, Hebe!

A apresentadora, então, corrige o tom e rebate, sem constrangimento:

_ Nossa, como ela canta bem, não?

A plateia ri.

Pouco tempo depois, lá vai a Hebe diante da sogra, ali presente, e reforça: “Você foi bárbara, viu?”

A-do-ro Hebe.

Eu e a torcida do Corinthians.

O programa em tributo aos dois filhos de Francisco foi, como todo encontro entre essas três figuras, uma delicinha. E vai ao ar na próxima segunda, pela tela do Silvio Santos.