HBO promete lançar on demand à la carte no Brasil ainda este ano

A HBO Latin America anunciou hoje que lançará, ainda este ano, o HBO GO como um serviço à la carte, ou seja, independente dos caros pacotes de operadoras de TV paga que carregam o sinal da rede de canais HBO. Por enquanto, só quem paga pelos canais HBO em pacotes de TV paga tem acesso ao HBO GO, serviço everywhere da grife.

A empresa anunciou que começaria a oferecer a HBO GO como uma Netflix em outubro passado, mas, até agora, só a Colômbia, ainda em dezembro, e depois o México, receberam o serviço de assinatura online.

Agora, a promessa vem com prazo (antes que 2016 termine) para Brasil e Argentina.

Até lá, a HBO tem se mostrado mais flexível para negociar com plataformas de vídeo sob demanda de operadoras. O NOW, por exemplo, celebra o fato de ter estendido sua lista de produtos HBO disponíveis na plataforma de vídeo sob demanda da NET, incluindo as séries mais recentes da marca HBO, como Vinyl e a nova temporada de Girls.