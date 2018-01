HBO poderá ser comprada sem operadora de TV

Você sempre quis ter os canais HBO, mas não aceita pagar pelo pacotes mais caros das operadoras de TV por assinatura? Seus problemas acabaram. Ou estão com os dias contados.

A HBO acaba de anunciar que começará a vender a HBO GO, plataforma que contém todas as suas produções via streaming (internet), na América Latina, por um preço relativo apenas à própria HBO GO. Hoje, a plataforma só é acessada por quem é assinante de alguma operadora de TV paga. Em breve, quem quiser pagar apenas por HBO, assim o fará, como paga apenas por Netflix, por exemplo, sem intermediação de operadora de TV.

A companhia anunciou que até o fim do ano, inicia as vendas da HBO GO na Améria Latina, a começar pela Colômbia. Custos e prazos para a chegada em cada país ainda estão em fase de definição.

Os canais HBO, tratados como premium, estão entre os mais caros dos pacotes de TV, justamente porque oferecem conteúdos exclusivos. O caso é que o assinante disposto a ter HBO acaba pagando alto e tendo de engolir também um sem número de canais de bichinhos, leilões de tapetes, reality shows e outras atrações que nem sempre interessam ao cliente disposto a ver apenas Veep ou Game of Thrones – só para citar as duas séries vencedoras do Emmy Awards do ano.

Como cartão de visitas, a HBO GO ostenta que tem mais de 2.500 títulos e oferece todos os episódios de todas as temporadas das séries originais da HBO dos Estados Unidos; todas as séries dos dez anos de produção original da HBO na América Latina; os documentários, filmes, programas e especiais inovadores da HBO; os filmes do cinema internacional e independente do canal MAX; e todas as séries premiadas do MAX.

A oferta do serviço coloca a HBO em campo de igualdade na concorrência com a Netflix e, de quebra, inibe a pirataria – a própria Game of Thrones bate recordes de downloads ilegais.