Grazi Massafera, repaginada

Grazi, bonitona e dona de potencial para ser, sim, boa atriz, surge aí com fios mais curtos, repaginada para vestir Florinda, personagem de “Milagre do Amor”. É a próxima novela das 6 da Globo, by Walther Negrão.

A ex-BBB é dos poucos talentos que a Globo pode se orgulhar de anunciar como revelação sua nos últimos cinco anos. Os melhores atores estampados na tela do plim-plim recentemente foram absorvidos pela emissora, e não propriamente descobertos por ela. Com escalações viciadas _ é José Mayer novela sim, novela não _ a casa tem pouca disposição em apostar (e não vale botar na conta os galãzinhos testados e descartados a cada novela, quase todos candidatos ao troféu Cigano Igor).

Pois não é que o tudo-de-bom Wagner Moura, irrepreensível como vilão de Gilberto Braga, foi segunda opção para viver Olavo? Pensaram antes no Selton Mello, que recusou o papel. Sorte da platéia.

Wagner, amém, é um que está longe de ser revelação made in plim-plim. Veio à tona com a safra Lázaro Ramos e Vladimir Brichta, produzida pelo teatro de Salvador, e chegou à Globo tantos filmes depois.

Também do cinema vem a linhagem “Cidade de Deus”, devidamente avalizada por Fernando Meirelles. E, contas a fazer, a maioria do cast globeleza é o time que aí está há 20, 30, 40 anos.