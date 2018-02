Grazi Massafera posta foto caracterizada pelos efeitos do crack

Porta-voz do problema do crack em Verdades Secretas, com uma abordagem explícita como nunca se viu antes em novela alguma, Grazi Massafera tem recebido merecidos aplausos por sua dedicação ao papel da modelo que afunda no vício pela maldita pedra. Despida da vaidade que a levou à fama, como candidata que foi um dia naquela casa do Big Brother Brasil, a atriz postou nas redes sociais os efeitos da droga em sua personagem.

Dentes, pele e cabelos foram “maquiados” para dar o efeito do estrago causado pelo crack.