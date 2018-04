O canal pago GNT anunciou hoje que renovou o contrato para exibição das próximas três temporadas do “Late Show with David Letterman” (aquele entrevistador que tantos gostariam de ser, e agora o próprio Gugu Liberato tem citado como modelo de inspiração) e do “The Oprah Winfrey Show”.

Isso significa que ambos estão garantidos por aqui até 2012, se o GNT não mudar suas prioridades no meio do caminho.