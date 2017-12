GNT exibe a aula de Gisele a Jimmy Fallon

A conversa de Gisele Bündchen com Jimmy Fallon no The Tonight Show, da NBC, será vista no Brasil pelo canal GNT, na madrugada de quarta para quinta, dia 5, à 1h da manhã.

A brasileira fala sobre o lançamento de seu livro nos EUA, discorre sobre família e, no momento mais divertido do encontro, ensina ao comediante sua maneira icônica de desfilar.

Aposentada das passarelas, ela brincou que ele pode até substituí-la nessa função. Ele não se faz de rogado. Calça um par de escarpins azuis com brilho e, acompanhado da modelo, ensaia os passos e a malemolência do ato de desfilar.

E ela: “Primeira coisa: coloque o peito para fora, encolha a barriga para dentro e balance os quadris”.

Tem reprise na quinta, às 7h.