GNT esconde na madrugada entrevista (e show no terraço) de Sir McCartney

Foi por mero acaso que dei de cara com Sir Paul McCartney na poltrona de entrevistado de David Letterman na madrugada de hoje.

Por que o GNT insiste em exibir seu melhor talk show de madrugada? Para valorizar os produtos locais? Não pode ser. Tem tanta bobagem que vai ao ar em horário mais nobre, e o Letterman lá, confinado na madrugada.

Nem a presença de Paul McCartney, numa entrevista inédita, com direito a revival de show no terraço (inacreditável!) mobilizou o canal a exibir o programa em horário mais decente. A produção do Letterman preparou para McCartney todo o aparato capaz de levar o ex-beatle à marquise do Teatro Ed Sullivan, rememorando a histórica cena de 40 anos atrás, quando os Beatles tocaram no telhado da Apple, em Londres.

Na rua, de onde Letterman apresentou o pocket show, uma multidão, contida por grades, aguardava pelo espetáculo.

Antes do feito, Paul se permitiu esbanjar aquela fleuma britânica em conversa com Letterman, que espertamente falou sobre o episódio mal resolvido com Michael Jackson, dono dos direitos do acervo dos Beatles.

Para a nossa sorte, o que o GNT não valoriza está no Youtube, em várias partes. Vale ser visto e registrado. Puxe pelo endereço a seguir: