Globosat e TV Caracol terão canal hispânico nos EUA

A programadora de TV paga do Grupo Globo, Globosat, mais a TV Caracol, maior rede de TV da Colômbia, acabam de anunciar um acordo que as faz sócia em um novo canal de TV voltado ao público hispânico nos Estados Unidos em 2015.

Globosat e TV Caracol negociaram recentemente a série “Pablo Escobar”, produção da rede colombiana, atualmente no ar pelo canal +Globosat.

Eis a íntegra o comunicado

“A Globosat, maior programadora de TV por assinatura da América Latina, do Grupo Globo e a Caracol Televisión, maior emissora de TV aberta da Colômbia, uma empresa do Grupo Valorem, anunciam que chegaram a um entendimento para estabelecer as bases de um acordo de longo prazo para o lançamento em 2015 de um canal de TV por assinatura de língua hispânica nos EUA.

O objetivo deste projeto é oferecer ao crescente mercado de língua hispânica dos EUA – formado por 55 milhões de pessoas – uma nova opção de programação que atenda aos consumidores hispano-americanos com entretenimento televisivo contemporâneo e de alta qualidade de produção.

O memorando foi formalizado esta semana entre Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente da Caracol Televisión e Alberto Pecegueiro, diretor-geral da Globosat. Os detalhes sobre o novo canal serão anunciados em breve.

Alberto Pecegueiro diz que “a Globosat, com seus quase 23 anos de existência, acumulou uma larga experiência no lançamento de canais de TV por assinatura em parceria com grandes grupos internacionais. Para nós é natural agora olharmos com atenção para o segmento que mais cresce nos EUA, o mercado de TV por assinatura de língua hispânica. Em relação a Caracol Televisión, admiramos a qualidade de um dos maiores produtores de teledramaturgia em língua hispânica, além de nos identificarmos com a sua cultura, seus valores e visão de negócio”.