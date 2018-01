Globo tenta mais um Emmy de Jornalismo

Sandra Annenberg rabisca, com sua assinatura, a placa que atesta a condição da Globo como finalista a mais um Emmy de Jornalismo, após receber a medalha pela indicação do Jornal Hoje. O noticiário comandado por ela concorre, junto com o Jornal Nacional, pela cobertura da morte de Eduardo Campos, candidato à presidência que perdeu a vida em acidente aéreo, um dia após dar entrevista ao JN.

A Globo concorrem com reportagens da Índia, do Canadá e da Holanda.

A entrega do troféu de fato será hoje à noite.

Em 14 anos, esta é a 14ª vez que a Globo é indicada por seus programas jornalísticos. Só o ‘JN’ já foi indicado 11 vezes, tendo vencido em 2011, com a cobertura da invasão policial do conjunto de favelas do Alemão.