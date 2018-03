Globo rufa tambores para chamar “Fantástico”

Parece piada da concorrência, mas o “Fantástico”, com toda a fragilidade de audiência que vem enfrentando, anuncia agora para domingo, com rufar de tambores incrível, que “Antonio Fagundes, Henri Castelli, Malvino Salvador” e mais uma lista de bonitões, todos homens, falarão sobre… “Flávia Alessandra”, que, nas palavras da chamada do programa, “está fazendo o maior sucesso”, em beleza e talento, na novela “Caras & Bocas”.

Nada contra a moça, mas do jeito que a coisa é anunciada, você fica achando que vão falar de alguma (quase) unanimidade mundial, o que Flávia Alessandra está longe de ser.

Isso foi na noite de quinta-feira, nos intervalos de “Viver a Vida”.

Agora há pouco, tarde de sexta, Tadeu Shmidt entrou com outra chamada do programa e nem falou mais na Flávia. Anunciou matéria sobre os problemas com o sono, bem na linha “Globo Repórter” e “uma presença ilustre”, essa sim, que é o Pelé, escalado para escolher o “bola murcha” e o “bola cheia” da vez.

E a Globo está mandando ver em chamada. Domingo à noite taí, com Gugu, “Fazenda” e “Pânico”. A vida nunca foi tão difícil para o plim-plim.