Globo põe no ar teaser de ‘A Regra do Jogo’

A Globo colocou no ar nesta quinta, a um mês da estreia de sua próxima novela das 9, um vídeo especialmente gravado para servir de aperitivo como primeiro anúncio de sua próxima novela das 9, A Regra do Jogo. É quase um teaser, que acaba anunciando seu mote ao final: “Vem aí A Regra do Jogo, o seu novo dilema das 9″. O vídeo está no ar nos intervalos da programação e também no YouTube.

Na cena, o elenco surge todo posicionado como peças em um tabuleiro de xadrez, no início do jogo. De um lado estão os de preto, pendendo para o mal, e do outro os de branco, pendendo para o bem. Antagonistas, como Susana Vieira e Cássia Kis Magro, se confrontam com um passo à frente, uma na direção da outra. Giovanna Antonelli derruba uma das peças em determinada altura e, ao final, Alexandre Nero, o protagonista, vestido com casaco branco, é ladeado por Giovanna (de preto) e Vanessa Giácomo (de branco). Ele então tira o casaco e exibe a camisa preta que estava por baixo, indício de que não é o bom moço que aparenta ser. Estreia em 31 de agosto e, importante: é apresentada ao público como uma novela “do mesmo autor de Avenida Brasil, João Emanuel Carneiro”)