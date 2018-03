Globo perde quase metade da fatia que lhe cabia no bolo de audiência

A julgar pela novela das 9, tradicionalmente o produto de maior audiência nacional, a Globo perdeu boa fatia de participação no bolo da audiência de TV. De 2004, quando Senhora do Destino pela última vez levou a emissora a saldo superior a 50 pontos no Ibope, os tempos atuais devem se conformar, e até festejar, com 30 pontos, patamar que Babilônia, por exemplo, não alcança. No quesito que considera apenas a participação da emissora no bolo de televisores ligados, a queda é ainda maior, tomando-se a mesma Senhora do Destino (73,7%) e Babilônia (33,4%). Esses dados são da Grande São Paulo, praça que concentra o maior investimento publicitário do País, por ser a região mais populosa, e onde cada ponto, hoje, equivale a 67 mil domicílios com TV.

Confira a seguir o ranking das novelas das 9 desde 2000, numa lista onde Babilônia tem hoje o recorde histórico negativo do horário, com posto tomado de Em Família, de Manoel Carlos.

Grande São Paulo

* 05/06/2000 a 03/02/2001 LAÇOS DE FAMÍLIA 209 capítulos: 44,9 pontos de audiência e 63,7% de participação no total de aparelhos ligados

* 05/02/2001 a 29/09/2001 PORTO DOS MILAGRES 203 capítulos: 44,6 pontos e 62,5% de participação

* 01/10/2001 a 15/06/2002 O CLONE 221 capítulos: 47,0 pontos e 65,2 de participação

* 17/06/2002 a 15/02/2003 ESPERANÇA 209 capítulos: 38,0 pontos e 56,9% de participação

* 17/02/2003 a 11/10/2003 MULHERES APAIXONADAS 203 capítulos, com 46,6 pontos e 67,4% de participação

* 13/10/2003 a 26/06/2004 CELEBRIDADE 221 capítulos, com 46,0 pontos e 68,3% de participação

* 28/06/2004 a 12/03/2005 SENHORA DO DESTINO 221 capítulos, com 50,4 pontos de média e 73,7% de participação

* 14/03/2005 a 05/11/2005 AMÉRICA 203 capítulos: 49,4 de audiência e 69,2 de participação

* 07/11/2005 a 08/07/2006 BELÍSSIMA 209 capítulos: 48,5 de audiência e 69,9 de participação

* 10/07/2006 a 03/03/2007 PÁGINAS DA VIDA 203 capítulos: 46,8 pontos e 67,5 de participação

* 05/03/2007 a 29/09/2007 PARAÍSO TROPICAL 179 capítulos: 42,8 e 63,6 de participação

* 01/10/2007 a 31/05/2008 DUAS CARAS 210 capítulos: 41,1 pontos e 62,7% de participação

* 02/06/2008 a 17/01/2009 A FAVORITA 197 capítulos: 39,5 pontos e 58,9 de participação

* 19/01/2009 a 11/09/2009 CAMINHO DAS ÍNDIAS 203 capítulos: 38,8 de audiência e 59,6% de participação

* 14/09/2009 a 14/05/2010 VIVER A VIDA 209 capítulos: 35,8 pontos de audiência e 56,5% de participação

* 17/05/2010 a 14/01/2011 PASSIONE 207 capítulos: 35,3 pontos e 54,9% de participação

* 17/02/2011 a 19/08/2011 INSENSATO CORAÇÃO 185 capítulos: 35,9 pontos de audiência e 55,9% de participação

* 22/08/2011 a 23/03/a 23/03/2012 FINA ESTAMPA 186 capítulos: 39,2 pontos e 62,2% de participação

* 26/03/2012 a 19/10, 2012 AVENIDA BRASIL 180 capítulos: 38,8 62,5

* 22/10/2012 a 17/05/2013 SALVE JORGE 179 capítulos: 34,3 pontos e 56,5% de participação

* 20/05/2013 a 31/01/2014 AMOR À VIDA 221 capítulos: 35,8 pontos de audiência e 57,9% de participação.

*03/02/2014 a 18/07/2014 EM FAMÍLIA 143 capítulos: 29,8 e 48% de participação

* 21/07/2014 a 11/05/2015 IMPÉRIO 201 capítulos: 32,9 pontos e 52,1% de participação

* De 16 de março até aqui, BABILÔNIA 102 capítulos: 25,0 pontos de audiência e 38,4 de participação