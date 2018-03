Globo oficializa nova dança das cadeiras

Da esquerda para a direita: Ricardo Waddington, responsável pelos shows do fim de semana e da faixa noturna, Mônica Albuquerque, titular da recém-criada diretoria de Desenvolvimento Artístico, Silvio de Abreu, responsável pelas novelas, Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo, Boninho, dono dos realities e diários, e Eduardo Figueira, chefe da recém-criada diretoria de Produção.

A Globo oficializou hoje uma dança de cadeiras que, modéstia nada à parte, começou a ser anunciada aqui no Estadão, por nossa coluna de TV, nas páginas do Caderno 2.

Como antecipamos em 9 de outubro, Boninho retoma o Vídeo Show e Ricardo Waddington, que herdou o programa dele há dois anos, passa a cuidar do fim de semana da Globo. Na mesma ocasião, contamos que Silvio de Abreu, no comando do fórum de novelas, assumiria toda a supervisão dessa área.

A divisão do bolo faz parte da saída de Manoel Martins da Globo. Diretor de entretenimento, ele se aposenta e sai de cena, sem substituição direta.

O que não contamos na ocasião é que Guel Arraes abraça a fatia correspondente às séries exibidas durante a semana. No mais, além do fim de semana, Waddington fica com os shows noturnos. Boninho se mantém à frente dos realities, gênero que também motiva um dos fóruns de discussão fixos da emissora e que é comandado por ele. E outros detalhes mais burocráticos, de esfera interna, foram confirmados há pouco em comunicado distribuído pela Globo, que reproduzimos a seguir.

GLOBO ANUNCIA MUDANÇA NO MODELO DE GESTÃO DO ENTRETENIMENTO

Nova estrutura baseada no conteúdo é a aposta da emissora para estimular ainda mais inovação e qualidade.

A Globo anunciou hoje seu novo modelo de gestão do Entretenimento. A área passará por uma transformação: deixará de ser centralizada para ser orientada pelo conteúdo. Serão criadas novas diretorias especializadas por gênero: Dramaturgia Diária, liderado por Sílvio de Abreu; Dramaturgia Semanal, comandado por Guel Arraes; e Variedades, liderado por Boninho (diários e realities) e Ricardo Waddington (noites e fins de semana). A estrutura se completa com duas atuais diretorias: Produção, comandada por Eduardo Figueira, e Desenvolvimento Artístico, dirigida por Monica Albuquerque.

Depois de consolidar o Projac como a maior produtora da América Latina, e das maiores do mundo, o diretor geral de Entretenimento, Manoel Martins, se aposenta no fim do ano. Manoel completa 37 anos de empresa e comandou o Entretenimento a partir de 2008.

– É uma transformação no modelo organizacional do Entretenimento. Nós temos, na Globo, o compromisso com a evolução constante e, para isso, sempre estamos revendo modelos e processos para buscar ainda mais qualidade e eficiência. A aposentadoria planejada do Manoel nos deu a oportunidade de repensar mais profundamente a estrutura do Entretenimento como um todo e prepará-lo para os desafios que temos pela frente. Manoel nos deixa um grande legado: uma produção eficiente e altamente qualificada de 2.500 horas anuais de entretenimento, cuja relevância é reconhecida e premiada no mundo todo. Como nossa principal vocação é contar histórias, estamos colocando o conteúdo em primeiro plano, apoiado por nossos talentos e pela enorme capacidade de produção do Projac – afirmou Carlos Henrique Schroder, diretor-geral da Globo.

O processo de reestruturação apoiado pela consultoria Strategy&, ex Booz & Company, teve início no ano passado e foi acompanhado por Manoel Martins. Os fóruns de criação, implantados no início do ano, já fizeram parte do modelo que é inaugurado hoje e permanecem como importante ferramenta de gestão para a avaliação de novos projetos, tendências e performances. Eles funcionarão ligados diretamente aos líderes dos gêneros de entretenimento.

Com esse modelo, colocamos todo o talento e capacidade da Globo a serviço do conteúdo, gerando produtos mais focados em cada especialidade para nossa audiência. Vem aí novas histórias, dramas, shows, realities, especiais, seriados, tudo o que as pessoas gostam de assistir na Globo – explicou Schroder.

O novo modelo de gestão do Entretenimento consolida o posicionamento da Globo de se preparar e caminhar decisivamente para o futuro. O reforço da aposta em conteúdo se junta a outras iniciativas implementadas desde o início da atual gestão, como a mudança da marca, a produção para outras plataformas, como a TV fechada e a web, e o investimento em novos formatos e linguagens para a TV aberta.