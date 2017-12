Globo oferece US$ 85 milhões pela Copa 2010

A Globo ofereceu US$ 85 milhões à Fifa para ter a Copa de 2010. É só o começo do negócio. Como a Record mostra interesse em perturbar a vida da concorrente, insinua à Fifa potencial para concorrer com a Globo no negócio. Ou melhor, não insinua: a Record efetivamente tem potencial para tanto.

Mas, dado o afeto da CBF pela Globo, é quase certo que se reprisem em 2010 os filmes de 2002 e de 2006, com a exclusividade do plim-plim na TV aberta.

Pela Copa da Alemanha, a Globo pagou US$ 83 milhões.

Estão no ar as regras do leilão.