Globo liquida todas as cotas do Futebol 2010

Foi ainda ontem que a Globo botou à venda cinco cotas de patrocínio para o pacotão do futebol de 2010, ainda sem inclusão de Copa. E não é que agora há pouco a emissora já enviou mensagem oficial contando que todas as vagas já foram preenchidas?

Diz o comunicado que as cinco cotas do chamado Futebol Global 2010 “foram renovadas em menos de 20 horas após sua apresentação ao mercado publicitário”, por Vivo, Casas Bahia, Ambev, Volkswagen e Itaú. A Coca-Cola também renovou sua participação como patrocinadora do Top de 5 segundos.

Os anunciantes aqui citados têm prioridade na aquisição das cotas de patrocínio do plano comercial da Copa do Mundo 2010, exceção feita à Coca-Cola, que já comprou uma das seis cotas do mundial.