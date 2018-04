Globo lidera transmissão da posse, com 13 pontos

crédito: DIDA SAMPAIO/AE

A Globo liderou a audiência na transmissão da posse de Dilma, sábado, entre 14h11 e 17h25, com 13 pontos de média, segundo o Ibope, na Grande São Paulo, No horário, na mesma região, 41% dos televisores ligados estavam sintonizados na Globo. É o que se chama de “share”.

A Record deu 5 pontos, com 16% de share, o SBT teve 3 de média e 9% de share, e a Band, 2 pontos, com 5% share.

Tudo em São Paulo, onde cada ponto equivale a 56 mil domicílios com TV.

A sensação da transmissão foi a presença de Edir Macedo diante de Dilma, com o staff da Record, e a GloboNews cortando a imagem para mostrar qualquer coisa – àquela altura, mandou um close no avião que traria Lula de volta a São Paulo.

A Globo cortou a transmissão pouco antes de Macedo cumprimentar Dilma. Argumenta que não costuma transmitir os cumprimentos após o discurso, mas mostrou parte disso para preencher espaço até as 17h25, ponto onde teria de começar o Caldeirão do Huck.