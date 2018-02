Globo libera Tiago Abravanel para visitar o avô no Teleton

João Miguel Jr./Divulgação

A Globo liberou Tiago Abravanel, neto de Silvio Santos e atual contratado da empresa dos Marinhos, para participar do Teleton, maratona em prol da AACD _ Associação de Apoio à Criança Deficiente _ promovida pelo SBT.

Nada mais justo.

O curioso é que enquanto não foi funcionário da Globo, Tiago nunca foi convidado a estrelar a campanha encabeçada pela rede do avô. É como se o contrato com a Globo valorizasse seu passe dentro da própria família, e em que família um contrato com a Globo não seria valorizado? Até na Abravanel, convenhamos.

Atualmente, Thiago está no elenco da novela das 9 da Globo, Salve Jorge.

Já o cantor Daniel, um dos padrinhos do Teleton e hoje jurado no programa The Voice Brasil, promovido pela Globo, não obteve aval da emissora carioca para comparecer ao Teleton.

O evento acontece neste fim de semana e será marcado por outra série de trubutos a Hebe Camargo, principal incentivadora do Teleton no SBT.

