Globo faz “escravos de Jó” no seu jornalismo

Renato Machado deixa o Bom Dia Brasil para ser correspondente em Londres

Chico Pinheiro assume seu lugar.

César Tralli assume o SPTV 1ª edição, sozinho.

Mariana Godoy ancora do Jornal das Dez, da Globo News, de São Paulo.

Tudo a partir de setembro, segundo comunicado distribuído há pouco, pelo comando do jornalismo, repleto de elogios a todos (nem Faustão faria tanto). Leia a seguir a íntegra da nota.

Novidades nos telejornais da Globo

Renato Machado será correspondente em Londres, Chico Pinheiro assume a bancada do ‘Bom Dia Brasil’, César Tralli comandará o ‘SPTV 1º’,

Mariana Godoy segue para o ‘Jornal das Dez’ da Globo News

Abaixo, comunicado encaminhado hoje à redação pelo diretor geral de Jornalismo e Esporte da Rede Globo, Carlos Henrique Schroder, com as novidades:

Há um mês, fui procurado por Renato Machado, que, depois de 15 anos à frente do Bom Dia Brasil, queria discutir o futuro. Renato sugeriu-me que era tempo de assumir outras missões. Diante do enorme êxito dele no Bom Dia, seja como editor-chefe, seja como apresentador, Ali e eu nos reunimos e chegamos à conclusão de que era importante usar a experiência dele no exterior, onde já esteve. Assim, a partir do fim de setembro, Renato começará a se preparar para assumir o posto de correspondente sênior em Londres. Lá, comentará ao vivo o noticiário internacional para o próprio Bom Dia, produzirá uma coluna semanal para o Jornal da Globo em que dará destaque aos assuntos que dominaram a semana na Europa e fará reportagens especiais para os telejornais da casa.

Ao procurar um substituto à altura de Renato, imediatamente pensamos no Chico Pinheiro. Jornalista brilhante, Chico tem a habilidade de apresentar e analisar a notícia de modo a torná-la acessível a todos, sempre num tom muito próximo ao telespectador. Ao convidá-lo, Chico aceitou a missão com grande entusiasmo. À frente do SPTV, primeira edição, sempre com enorme sucesso, Chico deixou ali a sua marca: bom jornalismo, ligação com a comunidade, agilidade nos comentários e análises bem feitas sobre os problemas da cidade e do Estado. Certamente, levará essas características ao Bom Dia, dessa vez em rede nacional.

Companheira de bancada do Chico no SPTV, Mariana Godoy também vai nos ajudar em um novo desafio. A ligação de Mariana com São Paulo é uma história de um longo sucesso: apresentadora do Bom Dia São Paulo por muitos anos, âncora do Bom Dia Brasil no Estado, também por muitos anos, e mais recentemente à frente, junto com Chico Pinheiro, do SP TV, primeira edição. Em todos esses postos, mostrou suas melhores qualidades: uma repórter incansável, entrevistadora de mão cheia, profundo conhecimento dos assuntos de que trata, comentando-os de forma inteligente, contundente quando necessário, mas sem nunca ultrapassar os limites da serenidade. Por todas essas qualidades, era chegada a hora de vê-la novamente num telejornal de rede nacional e, por isso, ela passa a ancorar em São Paulo o Jornal das Dez, da Globo News, função que estava a cargo, interinamente, do repórter Ricardo Lessa, desde que Carlos Alberto Sardenberg precisou se afastar. Ricardo voltará à reportagem, como era desejo dele, e, certamente, continuará a demonstrar aquilo que sempre o caracterizou: o gosto pelo furo, pela reportagem em tempo real.

Para o lugar de Chico e Mariana, o SPTV passará a ser comandado pelo repórter Cesar Tralli. Com 18 anos de TV Globo, Tralli foi correspondente em Londres por mais de cinco anos, quando participou de coberturas históricas, como a guerra no Líbano, o assassinato de Itsak Rabin, primeiro-ministro de Israel, o acidente nuclear de Chernobyl e a morte da princesa Diana. De volta ao Brasil, após cobrir eventos em mais de 40 países, Tralli esteve sempre em São Paulo, onde se consolidou como um dos mais importantes e bem informados repórteres investigativos do país. O público acostumou-se a vê-lo dando furos, chegando à notícia antes dos demais, informando com correção, sobriedade e profundidade. Tralli aceitou a missão com grande animação. Certamente levará para o SPTV as mesmas qualidades que marcaram, até aqui, a sua trajetória profissional.

Essas mudanças são a melhor prova da vitalidade da equipe de jornalistas da TV Globo. Renato, Chico, Mariana, Ricardo e Tralli são parte de um time bem maior, com profissionais igualmente talentosos, com quem a TV Globo sabe que pode contar nos desafios de hoje e do futuro. Esse, com certeza, é um trunfo só nosso, que muito nos alegra.

Como disse no início, essas mudanças só acontecerão no fim de setembro e são anunciadas agora porque gostamos de trabalhar com transparência. Ao Renato, Chico, Mariana, Ricardo e Tralli, obrigado, felicidades e boa sorte.

Carlos Henrique Schroder

Central Globo de Comunicação

Rio de Janeiro, 20 de junho de 2011