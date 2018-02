Globo exibirá dois episódios inéditos de remake da ‘Escolinha do Professor Raimundo’

Dos sete episódios que Bruno Mazzeo protagonizará da Escolinha do Professor Raimundo para o canal Viva, dois terão exibição inédita na Globo. O humorista remonta a classe que tanto sucesso fez sob o comando de seu pai, Chico Anysio, com os mesmos personagens, agora vividos pela nova geração do riso. Leandro Hassum será o Seu Boneco – e já que emagreceu, terá de usar barriga postiça, como Lug de Paula, outro filho de Chico. Tatá Werneck fará Dona Bela, papel eternizado por Zezé Macedo. O Viva exibirá cinco episódios e deixará dois inéditos para a Globo. Só na sequência, o canal pago reprisará o pacote todo. A direção será de Cininha de Paula, sobrinha de Chico Anysio, com previsão de produção e exibição para este ano.

É golpe. Flávio Canto ensina um golpe de judô a Carol Barcellos, ato que inaugura o aquecimento da dupla para a estreia da Balada Olímpica, hoje, na Globo, sob o comando da dupla. A proposta trata exclusivamente de temas olímpicos, suas modalidades e histórias.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Diante da queixa da indústria da TV paga sobre pirataria de sinal, o presidente da Anatel, João Rezende prometeu dedicar atenção ao assunto, durante o discurso de abertura da feira da ABTA (Associação Brasileira de TV por Assinatura), nessa terça.

Mas… Entre uma frase e outra, Rezende sugeriu soluções para o consumidor de baixa renda. “Nem todo canal o cidadão quer receber, tem que pensar em modular pacotes para atender as classes D e E.”

No novo levantamento de TV paga sobre pirataria, as classes D e E respondem pela maior fatia de sinais roubados, com 19% do total de consumidores. Em 2014, eles eram 16%.

‘Game of Thrones’ revelou-se a série mais vista no NOW, plataforma de vídeo sob demanda da Net. O título ocupa uma honrosa 3.ª posição no ranking dos mais assistidos, perdendo para os infantis Peppa (Discovery Kids, líder absoluta) e D.P.A. – Detetetives do Prédio Azul (Gloob).

Convém considerar que Game of Thrones pertence a um canal premium, presente nos pacotes mais caros, sendo vista, portanto, só por assinantes da HBO. Já os infantis que derrotam a série estão nos pacotes mais básicos, donos de plateias bem maiores.

O SBT celebrou, com razão, o efeito de sua nova novela no Ibope. Cúmplices de Um Resgate, que mantém o alvo no público infantojuvenil, rendeu 15 pontos de média na estreia, em São Paulo, deixando a TV de Silvio Santos em 2.º lugar – no horário, a Globo tinha 25,2 e a Record, 14,7 pontos.

Tecnicamente, SBT e Record empataram, mas os décimos valem muito para a competição entre as duas emissoras cujos líderes, Silvio Santos e Edir Macedo, tanto se confraternizaram no Templo de Salomão, na semana passada.

Em tempo: a estreia de Cúmplices superou as de Carrossel e Chiquititas, que começaram, ambas, com 13 pontos.

“Fiquei muito nervoso, minha mão suava”

Claudinei Quirino NA ESTREIA DO QUADRO ‘MINHA MEDALHA’, HOJE, NO ‘GLOBO ESPORTE’, COM TESTEMUNHO DE QUEM JÁ FATUROU MEDALHA OLÍMPICA