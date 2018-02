Globo emplaca 5 títulos entre finalistas ao Emmy

Tem Som & Fúria, sim, grande produção, impecável elenco, adaptação de similar canadense que saiu melhor que o original, by Fernando Meirelles, e a que a Globo, apesar de todos esses requisitos, não topou dar continuidade por meio de uma segunda temporada proposta pelo diretor.

Tem Som & Fúria na lista dos finalistas ao Emmy Internacional, que saiu hoje. A série protagonizada por Felipe Camargo concorre com uma produção alemã, outra sul-africana e outra inglesa.

A Globo aparece ainda entre os finalistas com Lília Cabral entre as melhores atrizes, pela atuação em Viver a Vida.

Do-Ré-Mi-Fábrica, especial de fim de ano, concorre a uma vaga como infantil, e Por Toda a Minha Vida sobre Cazuza também está entre os melhores programas artísticos.

Abaixo, a lista completa dos finalistas. O resultado será conhecido em novembro. No ano passado, a Globo levou um Emmy International por Caminho das Índias, a melhor novela segundo a Academia do Emmy.

2010 INTERNATIONAL EMMY® AWARD NOMINEES

ARTS PROGRAMMING



All My Life: Cazuza

TV Globo

Brazil

Imagine…David Hockney: A Bigger Picture

BBC / Coluga Pictures

United Kingdom

Personas Inside Out

TV Asahi

Japan

The World According to Ion B.

HBO Romania / Alexander Nanau Production

Romania

BEST PERFORMANCE BY AN ACTOR

Bob Hoskins

The Street

ITV Studios

United Kingdom

Sebastian Koch

Sea Wolf

Tele-München / Gate Film / Clasart / ZDF / ORF / RHI

Germany

Sid Lucero

Dahil May Isang Ikaw

ABS-CBN Broadcasting Corporation

The Philippines

Leonardo Sbaraglia

Epitafios

HBO Latin America Originals / Pol-Ka Productions

Argentina

BEST PERFORMANCE BY AN ACTRESS

Iris Berben

The Krupps – A Family Between War and Peace

Moovie – the Art of Entertainment / ZDF

Germany

Helena Bonham Carter

Enid

Carnival Film & Television

United Kingdom

Lilia CabralSeize the Day

TV Globo

Brazil

Lerato Moloisane

Home Affairs

Penguin Films

South Africa

CHILDREN & YOUNG PEOPLE

13 at War

NPS Broadcasting Organisation

The Netherlands

Do-Re-Mi-Factory

TV Globo

Brazil

Happy Birthday

Fuji Television Network, Inc.

Japan

Shaun the Sheep

Aardman Animations / WDR & WDR mediagroup GmbH / BBC

United Kingdom

COMEDY

Los Simuladores

Sony Pictures Television International

Mexico

Peep Show

Objective Productions for Channel 4

United Kingdom

Talok Hok Chak

Workpoint Entertainment Public Company Limited / Royal Thai Army Radio and Television / Channel 5

Thailand

Traffic Light

Kuperman Productions / Keshet Broadcasting

Israel

DOCUMENTARY

9/11: Phone Calls from the Towers

Darlow Smithson Productions

United Kingdom

Kuarup: The Lost Soul Will Return

TV Globo

Brazil

Mom and the Red Bean Cake

Munhwa Broadcasting Corporation

South Korea

You die as you lived: Roterdam Hospice

KRO Broadcasting Organisation

The Netherlands

DRAMA SERIES

Clouds Over the Hill

NHK

Japan

Epitafios

HBO Latin America Originals / Pol-Ka Productions

Argentina

The Killing II

Danish Broadcasting Corporation in association with ZDF / NRK / SVT

Denmark

The Street

ITV Studios

United Kingdom

NON-SCRIPTED ENTERTAINMENT

CQC

Eyeworks Cuatro Cabezas SA

Argentina

Heston’s Feasts

Optomen Television for Channel 4

United Kingdom

Remembering School

KRO / Screentime Entertainment.

The Netherlands

Run for Money

Fuji Television Network, Inc. / Fuji Creative Corporation

Japan

TELENOVELA

Ciega a Citas

Dori Media International / Dori Media Contenidos / Rosstoc

Argentina

Dahil May Isang Ikaw

ABS-CBN Broadcasting Corporation

The Philippines

My Love

Plural Entertainment

Portugal

TV MOVIE/MINI-SERIES

Hopeville

Curious Pictures / Heartlines / SABC Education

South Africa

Marcel Reich-Ranicki: The Author of Himself

Trebitsch Entertainment / WDR / Arte

Germany

Small Island

Ruby Television in association with AL Films

United Kingdom

Sound & Fury

TV Globo / O2 Filmes

Brazil