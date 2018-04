Globo decepa briga entre Nazaré e Do Carmo

A Globo tem se precavido como pode para honrar a promessa, feita ao Ministério da Justiça (Departamento de Classificação indicativa) de adequar a novela “Senhora do Destino” ao horário do “Vale a Pena Ver de Novo”.

Numa dessas, decepou, sem piedade, uma das melhores sequências de pugilato feminino da teledramaturgia, entre Maria do Carmo, a mãe que teve a filha sequestrada quando bebê, e Nazaré, a sequestradora. A edição foi ao ar no capítulo hoje, agora há pouco, e o resultado final foi algo assim, como dizer, quase mexicano: Susana Vieira agarrou Renata Sorrah pelos cabelos, prometeu acabar com ela. Corta. “Chega! Chega”, já gritava Do Carmo na sequência. Close numa Nazaré se esvaindo em sangue, cheia de hematomas.

E a surra, quidê? Não rolou.

Na época da exibição original, a cena rendeu recorde de audiência á novela, e recorde, naqueles idos, ainda significava um patamar de 60 pontos. Agora na reprise, “Senhora” tem feito bonito para os patamares atuais, chegando até a 25 pontos de audiência e superando, com frequência, as novelas das 6 e das 7.

Pra quem quer ver o filminho todo, amém, o youtube taí pra isso. Vai lá:

http://www.youtube.com/watch?v=uvCkkDtQGDU