Globo anuncia mudanças na cúpula do Jornalismo

Citei no post abaixo que o mercado nunca viu tamanho desfile de comunicados oficiais como nas últimas semanas, todos motivados pelo efeito Gugu, digo, a contratação do loiro do SBT pela Record e todos os trocos que Silvio Santos continua a dar, pelo feito, na TV do bispo.

A Globo assiste a tudo isso com a satisfação de quem sempre fez lembrar sua condição de líder absoluta, como parte de uma plateia que se gaba em aplaudir o show, como se esse não lhe dissesse respeito.

Mas é que diante de tantos comunicados das concorrentes, eis que chega um da Globo, de conteúdo bem distante das picuinhas trocadas entre SBT e Record. Segue a nota da Globo sobre as mudanças de nomenclaturas e cargos ocupados por seus homens de confiança no jornalismo, com destaque para promoção de Carlos Henrique Schroder e Ali Kamel. Trocando em miúdos, os poderosos ficaram ainda mais poderosos.

A partir de julho, a TV Globo implantará a Área de Jornalismo e Esporte, dando continuidade ao modelo de gestão já adotado para as Áreas de Entretenimento e Comercial.

No conceito de unidades produtoras de conteúdo, o novo modelo de gestão permitirá maior participação e integração das equipes na criação e produção de conteúdos para TV aberta, TV fechada, internet e novas mídias digitais. O objetivo é estimular a inovação em formatos e na linguagem e redistribuir as atividades e as responsabilidades para melhor avaliar os processos, sua qualidade e produtividade.

A Área de Jornalismo e Esporte será constituída por uma Direção Geral, que terá sob a sua gestão a Central Globo de Jornalismo, a Central Globo de Esportes, agora criada, e a nova Diretoria de Desenvolvimento e Programas Especiais.

Carlos Henrique Schroder ocupará o cargo de Diretor Geral da Área de Jornalismo e Esporte (DGJE), reportando-se à Direção Geral da TV Globo.

– O Schroder, com 25 anos de experiência na TV Globo, reúne requisitos como liderança, conhecimento e capacidade de trabalho para exercer com sucesso as novas funções – disse o diretor geral da TV Globo, Octávio Florisbal, em seu comunicado interno.

CENTRAL GLOBO DE JORNALISMO – CGJ

Ali Kamel assumirá a gestão da CGJ com a missão de integrar as áreas da Central e otimizar suas atividades e processos para alcançar inovação, criatividade e qualidade nas diferentes plataformas de atuação.

A CGJ passa a ter duas direções executivas: uma para Conteúdo, com Luiz Cláudio Latgé; outra para Produção, com Renato Ribeiro.

A direção do Jornal da Globo ficará com Ricardo Villela.

Erick Bretas assumirá a editoria Rio.

A direção da Globo News ficará a cargo de César Seabra.

CENTRAL GLOBO DE ESPORTES – CGESP

Luiz Fernando Lima assumirá a direção da nova Central Globo de Esportes, que nasce da crescente importância estratégica que o esporte representa para as plataformas na TV aberta, TV fechada, internet e novas mídias.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E PROGRAMAS ESPECIAIS – DDPE

Alice Maria assume a DDPE, reportando-se ao Diretor Geral da DGJE, com a missão de desenvolver novos talentos, contribuir para a manutenção da qualidade da DGJE e supervisionar os programas com formato jornalístico voltados para Responsabilidade Social e o Pequenas Empresas Grandes Negócios.

– Quem conhece o setor de comunicação sabe que os desafios sempre foram grandes, mas estão cada vez maiores, com a revolução digital, que impacta as antigas plataformas e cria novas a cada dia. O jornalismo e o esporte, na Globo, sempre acompanharam essas mudanças, e não é diferente agora. Essas duas áreas cresceram bastante. Na grade de programação da TV aberta, com novos produtos e maior tempo de produção. Na TV fechada, com a Globo News e o Sport TV. E, também, nas novas mídias, como internet e telefonia celular. As mudanças na nossa estrutura refletem essa realidade e darão ainda mais agilidade à Globo para que possa continuar oferecendo a qualidade que sempre a caracterizou, em todos os meios – afirmou o diretor da DGJE, Carlos Henrique Schroder.