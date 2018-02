Globo antecipa nova fase da novela para 2ª feira

Agora, sim, a Globo antecipará de fato a chegada da terceira fase da novela “Em Família” para a próxima segunda-feira. O objetivo é apresentar o quanto antes o elenco mais conhecido do público para dar uma sacudida na audiência.

O primeiro capítulo marcou 33 pontos de média na Grande São Paulo. Na terça e na quarta, a novela de Manoel Carlos chegou a 29 pontos, índice abaixo das expectativas do mercado anunciante, mesmo considerando os patamares de queda do ibope da emissora de modo geral, nos últimos dez anos. Espera-se alcançar, no mínimo, 35 pontos em São Paulo, onde cada ponto equivale a 65 mil domicílios.

Originalmente, a primeira e segunda etapa da história deveriam durar 10 capítulos. Ainda ontem, a Globo reenviou aos jornais e revistas um novo cronograma para a terceira fase, informando seu início para quarta-feira. Hoje, no entanto, após debater o assunto com o autor, Manoel Carlos, e o diretor de núcleo, Jayme Monjardim, a direção da emissora ponderou a necessidade de acelerar a chegada de Júlia Lemmertz, Humberto Martins, Gabriel Braga Nunes, Helena Ranaldi e outros medalhões da casa à vitrine de “Em Família”.

Embora o autor tenha ressaltado a esta colunista que gosta muito do cast jovem atualmente em foco, é consenso de mercado que o público espere encontrar, além de Bruna Marquezine e Oscar Magrini, rostos que lhes sejam mais familiares na poltrona da novela das 9.

O martelo foi batido às 9 da noite da quinta-feira, quando ia ao ar o quarto capítulo.

Maneco conseguiu que nenhuma linha fosse cortada. A Globo apenas vai espichar cada capítulo, de modo a entrar na nova fase já na segunda-feira.

Crédito da foto: JOÃO MIGUEL JR./DIVULGAÇÃO GLOBO