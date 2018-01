Globo amplia plateia hispânica nos EUA

No ar, ‘Avenida Brasil’ e ‘O Clone’

A Telemundo, rede da NBC dirigida ao público hispânico nos Estados Unidos, voltou a exibir lá as novelas Avenida Brasil e O Clone, além de ter adquirido recentemente Império, de Aguinaldo Silva e Joia Rara, vencedora do Emmy Internacional na categoria de telenovela. Há na Globo uma percepção de que as novelas da casa têm ganhado cada vez mais território nesse nicho. Houve um tempo em que a Globo se preocupava em produzir versões de suas novelas só para esse mercado, justamente em parceria com a Telemundo – El Clón, inclusive, é uma delas – mas as versões originais já têm sido suficientemente palatáveis para a plateia hispânica local.

Por falar em Joia Rara, a a Telemundo PR, de Porto Rico, também comprou a novela de Thelma Guedes e Duca Rachid.

Banheira politicamente correta

Foto: Leonardo Nones/Divulgação

O mundo mudou: convidada a lembrar sua performance na Banheira do Gugu, nos anos 90, Helen Ganzarolli reaparece em outra banheira, com bolinhas no lugar da água que fazia com que seu figurino colasse no corpo, figurino este, aliás, bem maior que aqueles exíguos biquínis que usava nos domingos do Gugu. A cena vai ao ar neste fim de semana, pelo Programa da Eliana, onde Helen conta com a ajuda de um bombeiro, pelo SBT.

…Tim Maia, o filme como se viu nos cinemas, sem as inserções que causaram celeuma na Globo, estreia no Telecine Premium no dia 22, às 22h.

… O diretor Fernando Meirelles participa hoje da mesa Séries de TV: Novo Espaço Criativo?, dentro da Semana ABC 2015, que vai até sexta, na Cinemateca Brasileira, em São Paulo.

… Ney Latorraca gostou tanto do resultado de sua entrevista a Bianca Ramoneda no Ofício em Cena, da GloboNews, que telefonou para ela logo após a exibição do programa, à meia-noite, para agradecê-la. Hoje tem reprise, às 15h30.

…Ofício em Cena, aliás, tem sido alvo de confetes do público que procura a GloboNews pela Central de Atendimento ao Telespectador (CAT). O programa é visto como uma aula de teledramaturgia.

…Xuxa grava hoje e amanhã sa primeiras chamadas de seu novo programa no RecNov, o complexo cenográfico da Record no Rio, já sob direção de Mariozinho Vaz, diretor que deixou a Globo por ela.

* Na próxima semana, Xuxa faz a ponte aérea Rio-São Paulo para gravar outras chamadas, dessa vez com o elenco da casa.

… E a Record volta a exibir, desde o 1º episódio da 1ª temporada, a aclamada série Breaking Bad, a partir de terça, após o Gugu.

… A série Dupla Identidade, de Glória Perez, dona de boa audiência no ano passado, na Globo, está saindo em DVD a partir do dia 25, com Bruno Gagliasso em 4 discos e 9 horas de conteúdo.

Foto: João Cotta/Divulgação



“Se depois de meia hora assistindo a esses filmes você não estiver com um sorriso imbecil no rosto, pode desligar que você morreu”

DANIEL FILHO a Roberto D’Ávila, sobre Cantando na Chuva e Amarcord: no ar sábado, à meia-noite, na GloboNews

157%

é o crescimento acusado pelo Ibope na faixa nobre da Fox Sports, de janeiro para cá, entre homens de 18 a 49 anos – mérito da Libertadores e de novos talentos, como Nivaldo Prieto e Paulo Vinícius Coelho, o PVC