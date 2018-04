Globo amarga terceiro lugar com série internética

Série disposta a ganhar a tela do computador e dos celulares simultaneamente à sua exibição pela TV, a nova “Ger@l.com”, que estreou hoje, na Globo, perdeu a vez para o “Hoje em Dia”, da Record, que no horário exibia uma entrevista com a mais nova celebridade da praça, dona Mirela Santos, senhora Latino, desclassificada na noite de ontem do reality show “A Fazenta”.

É a lei da competição, não de “emissoras de merda”, como disse ontem na “Folha de S.Paulo” o simpático Roberto Talma, responsável pelo novo programa da Globo, ao tentar desqualificar a concorrência. De mais a mais, se “A Fazenda” é uma cola do “Big Brother”, oras bolas, Mirela Santos é apenas um produto incentivado pela indústria adversária, né não?

Aos números: o “Ger@l.com” deu 7,7 pontos, segundo a audiência instantânea do Ibope em São Paulo. No horário, a Record obteve 12 pontos e o SBT, 7,8.

Ainda que eu discorde do Talma, longe de mim torcer contra o novo programa da Globo, iniciativa mais do que válida na hora de correr riscos necessários pela busca de novas plataformas.

Raras são as derrotas da Globo, mas hoje elas até acontecem, aqui e ali, o que é receita bem saudável num mundo repleto de opções. Já o Talma, com todo o respeito a uma breve trajetória de lutas no SBT, cresceu numa Globo imbatível. Convém acostumar-se aos novos tempos.